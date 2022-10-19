Октябрь, 19 в 16:15

Ведение президентом РФ Владимиром Путиным “военного положения” на оккупированных территориях ничего не меняет для Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что решение властей РФ следует рассматривать только как “псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев”.

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— Введение “военного положения” на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной “перегруппировкой”. Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий, — написал он в Twitter.

Введення «воєнного стану» на окупованих територіях з боку Рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим «перегрупуванням». Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 19, 2022

Отметим, что в среду, 19 октября, Путин объявил о решении ввести “военное положение” на временно оккупированных территориях Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Оно предполагает, что на территориях временно оккупированных областей оккупанты введут “особый режим” въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения.

В “указе” есть пункт о привлечении граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий и восстановления объектов экономики.