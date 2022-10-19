Путин ввел “военное положение” на четырех временно оккупированных украинских областях
Российский диктатор Владимир Путин объявил о решении ввести “военное положение” во временно оккупированных Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Такое заявление диктатор сделал во время заседания Совбеза РФ 19 октября 2022 года.
“Военное положение”, объявленное Путиным, должно начаться в полночь с 19 на 20 октября.
Оно предусматривает запрет на выезд граждан за пределы России, отселение жителей в “безопасные районы”, эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения.
На территории временно оккупированных областей оккупанты введут “особый режим” въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения.
В путинском “указе” также есть пункт о “привлечении граждан к выполнению работ” для “нужд обороны, ликвидации последствий и восстановления объектов экономики”.
Кроме этого, этот “указ” допускает изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан, с обещанием якобы “дальнейшей выплаты стоимости” этого имущества.
Также в сфере коммуникаций вводится военная цензура и контроль за телефонными переговорами.
27 сентября оккупанты объявили “результаты” псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.
Спустя три дня Путин подписал с главарями террористических организаций “Л/ДНР” и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях “договоры” об аннексии этих территорий Украины.
4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Он признал ничтожными “указы” Путина об аннексии украинских территорий.