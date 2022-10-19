Октябрь, 19 в 14:53

Российский диктатор Владимир Путин объявил о решении ввести “военное положение” во временно оккупированных Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Такое заявление диктатор сделал во время заседания Совбеза РФ 19 октября 2022 года.

“Военное положение”, объявленное Путиным, должно начаться в полночь с 19 на 20 октября.

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Оно предусматривает запрет на выезд граждан за пределы России, отселение жителей в “безопасные районы”, эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения.

На территории временно оккупированных областей оккупанты введут “особый режим” въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения.

В путинском “указе” также есть пункт о “привлечении граждан к выполнению работ” для “нужд обороны, ликвидации последствий и восстановления объектов экономики”.

Кроме этого, этот “указ” допускает изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан, с обещанием якобы “дальнейшей выплаты стоимости” этого имущества.

Также в сфере коммуникаций вводится военная цензура и контроль за телефонными переговорами.

27 сентября оккупанты объявили “результаты” псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Спустя три дня Путин подписал с главарями террористических организаций “Л/ДНР” и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях “договоры” об аннексии этих территорий Украины.

4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Он признал ничтожными “указы” Путина об аннексии украинских территорий.