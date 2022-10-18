Нас не запугать “страшилками”: Данилов о новой стратегии Путина в войне

Октябрь, 18 в 15:32

Президент РФ Владимир Путин изменил стратегию и тактику в войне против Украины. Это видно на фоне массовых атак Россией объектов критической инфраструктуры и мирного населения Украины

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– У нас с 24 февраля продолжается активная фаза боевых действий. Наше население уже довольно спокойно относится к таким вещам (вражеским ударам, — Ред.). Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал, победа будет за нами, — отметил он.

Он добавил, что у Путина “сегодня новая стратегия и новая тактика, новый взгляд на развязанную им войну”.

Сейчас смотрят

— Мы готовы к этому, так что еще раз заявляю — никакие его “страшилки” нас не запугают. Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов, – сказал он.

Данилов заявил, что удары по гражданским объектам ничем хорошим для Путина не закончатся.

— То, что он сейчас делает — это предоставляет материалы, которые фиксируются в ежедневном режиме и будут представлены международному суду, который состоится над всеми преступниками. Потому что это преступление против человечности, не имеющее срока давности, — сказал секретарь СНБО.

Напомним, что сегодня утром Россия снова атаковала Киев, в результате чего было зафиксировано по меньшей мере три попадания по объекту энергообеспечения на левом берегу столицы. Погибли три человека.

В Житомире после атаки объекта энергетики есть двое раненых, а ночью РФ нанесла удар по Запорожью ракетами и дроном-камикадзе, начался пожар на объекте инфраструктуры.

Источник: ERR