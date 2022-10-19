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Введення президентом РФ Володимиром Путіним “воєнного стану” на окупованих територіях нічого не змінює для України.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що рішення влади РФ варто розглядати лише як “псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців”.

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– Введення “воєнного стану” на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим “перегрупуванням”. Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій, – написав він у Twitter.

Введення «воєнного стану» на окупованих територіях з боку Рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим «перегрупуванням». Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 19, 2022

Зазначимо, що у середу, 19 жовтня, Путін оголосив про рішення запровадити “воєнний стан” на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Він передбачає, що на територіях тимчасово окупованих областей окупанти запровадять “особливий режим” в’їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування.

В “указі” є пункт про “залучення громадян до виконання робіт” для “потреб оборони, ліквідації наслідків та відновлення об’єктів економіки”.