Карта боевых действий на 19.10.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово и Двуречная Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново, Майорск, Отрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 19.10.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 238-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.