Октябрь, 19 в 7:44

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово и Двуречная Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново, Майорск, Отрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 19.10.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 238-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.