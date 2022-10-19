Карта бойових дій на 19.10.2022 – ситуація на фронті

Жовтень, 19 в 7:44

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Огірцеве й Дворічна Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 19.10.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.