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Факты / Україна

Карта боевых действий на 20.10.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клещеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 20.10.2022

Карта бойових дій 19 жовтня 2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 239-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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