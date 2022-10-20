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Факти / Україна

Карта бойових дій на 20.10.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 20.10.2022

Карта бойових дій 19 жовтня 2022

Втрати РФ на 20 жовтня 2022

  • особового складу ‒ близько 66 650 (+370),
  • танків ‒ 2 567 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20),
  • артилерійських систем – 1 646 (+9),
  • реактивних систем залпового вогню – 372,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 189,
  • літаків – 269,
  • гелікоптерів – 243 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
  • крилатих ракет ‒ 329 (+6),
  • кораблів (катерів) ‒ 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005 (+6),
  • спеціальної техніки ‒ 147 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 239-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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