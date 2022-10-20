Карта бойових дій на 20.10.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 20.10.2022
Втрати РФ на 20 жовтня 2022
- особового складу ‒ близько 66 650 (+370),
- танків ‒ 2 567 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20),
- артилерійських систем – 1 646 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 372,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 189,
- літаків – 269,
- гелікоптерів – 243 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
- крилатих ракет ‒ 329 (+6),
- кораблів (катерів) ‒ 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005 (+6),
- спеціальної техніки ‒ 147 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 239-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.