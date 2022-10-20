Октябрь, 20 в 13:38

Европейская комиссия объявила о намерении немедленно развернуть временные зимние убежища в Буче Киевской области, Ровенской и Харьковской областях.

Об этом во время визита в Киев сообщил комиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич.

– В то время, как Россия продолжает усиливать свои жестокие атаки против Украины, нацеливаясь, в частности, на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, я во время пребывания в Киеве подчеркнул, что ЕС, как никогда, поддерживает Украину, – заверил Янез Ленарчич.

По его убеждению, предстоящая зима, вероятно, станет значительным вызовом для Украины, поэтому страны Европы должны быть готовы к этому.

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Именно поэтому Еврокомиссия собирается направить на развертывание приютов €62,3 млн через стратегический резервный механизм rescEU.

Таким образом благодаря резервным приютам, что дополнительно сосредоточены в Румынии, ЕС удастся предоставить временное убежище около 46 тыс. человек.

Кроме того, ЕС увеличивает на €175 млн финансирование гуманитарной помощи.

€150 млн направят для поддержки наиболее уязвимых слоев населения в Украине, а €25 млн – в Молдове.

Эти средства потратят на обеспечение водой, едой, на подготовку к зиме и удовлетворение образовательных нужд.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 239-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: European Commission