Взрывы в городах Украины и ограничения электропотребления: что происходит на 239-й день войны (онлайн)
В Украине с 20 октября ограничивают потребление электроэнергии с 7:00 утра до 22:00 вечера. Частично отключат уличное освещение.
Президент России Путин объявил о введении “военного положения” во временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины.
Оккупационные российские власти Херсонской области покидают Херсон и переезжают на левый берег Днепра.
Украинские военные уже изучили иранские дроны на 100% и разрабатывают эффективные методы противодействия, сообщили в ВСУ.
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