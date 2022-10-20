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В Николаеве прогремел взрыв.

Корреспондент Фактов ICTV из Николаева сообщает о единичном взрыве.

Впоследствии глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что взрывом был уничтожен памятник погибшим правоохранителям.

— Эпично. Российские оккупанты решили только вопрос с памятником, — написал он.

Примечательно, что вокруг этого памятника 13 октября в Николаеве разгорелся скандал, когда люди без соответствующих разрешительных документов хотели его снести. С ними в схватку вступили ветераны Министерства внутренних дел, живущие в городе.

Впоследствии Виталий Ким написал, что власти города рассмотрят и другой вариант событий.