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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Взрывы в городах Украины и ограничения электропотребления: что происходит на 239-й день войны (онлайн)

Взрывы в городах Украины и ограничения электропотребления: что происходит на 239-й день войны (онлайн)

В Украине с 20 октября ограничивают потребление электроэнергии с 7:00 утра до 22:00 вечера. Частично отключат уличное освещение.

Президент России Путин объявил о введении “военного положения” во временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины.

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00:02 - 20 октября

В Николаеве прогремел взрыв.

Корреспондент Фактов ICTV из Николаева сообщает о единичном взрыве.

Впоследствии глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что взрывом был уничтожен памятник погибшим правоохранителям.

— Эпично. Российские оккупанты решили только вопрос с памятником, — написал он.

Примечательно, что вокруг этого памятника 13 октября в Николаеве разгорелся скандал, когда люди без соответствующих разрешительных документов хотели его снести. С ними в схватку вступили ветераны Министерства внутренних дел, живущие в городе.

Впоследствии Виталий Ким написал, что власти города рассмотрят и другой вариант событий.

— Если это взрыв от взрывчатки — будут отвечать по закону. Кто бы это ни был, — написал он.

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