Октябрь, 20 в 21:10

Согласно оценкам американской разведки, у украинских военных есть возможность добиться успехов в борьбе с российской армией в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить наступление на юге и северо-востоке до того, как грязная земля и облачность заставят противоборствующие армии сделать паузу и перегруппироваться.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных представителей разведки Соединенных Штатов.

Американские чиновники говорят, что вероятность масштабного развала российских сил, который позволил бы Украине освободить еще одну огромную территорию, подобную той, на которую она претендовала в прошлом месяце, невелика.

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При этом отдельные российские подразделения могут сломаться под натиском украинских войск, что позволит армии Украины продолжить отвоевывать города Донбасса и, возможно, освободить Херсон, который NYT называет “главым призом в войне”.

Хотя американские и украинские официальные лица остерегаются делать точные прогнозы, они говорят, что боевые действия, скорее всего, будут продолжаться еще несколько месяцев, несмотря на то, что в последнее время преимущества на поле боя принадлежат Украине.

Ряд переменных может стать особенно важным для изменения траектории конфликта: более сложные условия боевых действий в декабре, степень готовности президента России Владимира Путина к эскалации, возможность сохранения единства Европы этой зимой в условиях резкого роста цен на энергоносители и потенциально меняющаяся политическая обстановка в США, которая может привести к сокращению военной поддержки Украины.

Отчасти сложность оценки военного времени заключается в том, что война проходила через разные фазы, когда то одна, то другая сторона имели преимущество, пишет издание. Украинцы победили россиян в битве за Киев, но в ходе жестоких боев на Донбассе летом Россия вырвалась вперед.

NYT указывает, что в последние дни бои стали более интенсивными. Тем не менее, военные аналитики говорят, что на стороне Украины есть импульс, который дает ей шанс определить, где она хочет сосредоточить усилия по отвоеванию территории.

— У Украины есть окно возможностей. У украинцев есть свобода выбора, где они собираются атаковать, — говорит Мейсон Кларк, военный аналитик по вопросам России из Института изучения войны.

Издание пишет, что американские чиновники в частном порядке говорят, что Украина должна продолжать использовать свое преимущество в ближайшие недели, но не до такой степени, чтобы перенапрягать свои линии военных поставок или давать российской армии шанс использовать любые слабые места в оборонительных линиях Украины. Многие чиновники, опрошенные для статьи NYT, говорили на условиях анонимности, чтобы не обсуждать конфиденциальные или секретные оценки войны.

Публично высокопоставленные украинские чиновники с оптимизмом говорят о перспективах значительных побед на поле боя. Офицеры на местах согласны с тем, что они добиваются успехов, но дорогой ценой.

— Мы продвигаемся вперед, но не так быстро, как в Харьковской области. И потерь много, — сказал майор Ярослав Галас, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая воюет в Херсонской области.

Американские чиновники считают, что украинское наступление может вскоре заставить российские войска в Херсоне отступить за Днепр, вернув большую часть города под контроль Украины. Российские командиры рекомендовали отступить к реке, но Путин отменил этот приказ, писали ранее американские СМИ. На этой неделе российские оккупационные власти начали попытки вытеснить около 60 тыс. человек из Херсона на левый берег Днепра, опережая натиск украинских войск.

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После сентябрьского наступления украинские войска были вынуждены замедлиться и укрепить свои линии снабжения на северо-востоке. Поскольку Россия двинулась на укрепление этих позиций, молниеносный натиск контрнаступления снова замедлился, превратившись в изнурительное сражение лета.

Тем не менее, некоторые американские чиновники заявили, что украинцы, похоже, готовы продвигаться вперед и выйти из тупика в Луганске, где они могут окружить или прорвать российские оборонительные линии. Важно, что если в ближайшие недели украинские войска смогут взять под контроль дорогу №66 в Луганске, они смогут отрезать ключевую дорогу, которую Россия использует для снабжения своих войск на оккупированных территориях, пишет издание.

При этом российские военные по-прежнему сталкиваются с проблемами, аналогичными тем, с которыми они столкнулись с самого начала войны.

— Проблемы с логистикой не позволяют Москве обеспечивать солдат достаточным количеством продовольствия. Связь между российскими подразделениями по-прежнему затруднена, что вынуждает их размещать старших офицеров вблизи линии фронта и мешает скоординированным передвижениям. А резервисты, которых сейчас направляют на поля сражений, плохо обучены и плохо экипированы, — отмечает газета.

Но даже если сейчас Россия теряет темп, Кремль, по мнению американских чиновников и военных аналитиков, еще не проиграл войну.

По их мнению, очень важно никогда не недооценивать противника. Вооруженные силы России все еще могут проводить крупномасштабные артиллерийские операции, и Россия обладает двумя потенциально сильными сторонами: вливанием войск в результате принудительной мобилизации, которую Путин провел по настоянию ключевых командиров, и способностью переносить большие потери на поле боя.

New York Times отмечает, что оккупационные силы РФ понесли такие потери техники и солдат, которые могли бы сломить большинство армий в Европе.

В докладе правительства США на прошлой неделе говорилось, что русские потеряли 6 тыс. единиц техники. Оценки российских потерь исчисляются тысячами. Но ключевая сила российской армии разных поколений заключается в том, что даже в самые отчаянные моменты на помощь приходит больше техники и больше солдат. Несмотря на потери, американские чиновники говорят, что Россия и Путин, похоже, готовы продолжать борьбу. Но есть и ограничения.

— Очевидно, что Россия сейчас испытывает значительные трудности с логистикой и обеспечением. С наступлением зимних месяцев они будут только усложняться. И поэтому время, безусловно, имеет решающее значение, когда речь идет о том, чтобы использовать это с оперативной точки зрения, — сказал бригадный генерал Патрик Райдер, который является пресс-секретарем Пентагона.

Украина, с другой стороны, поддерживается десятками миллиардов западной помощи, оружием и финансированием, которые поддерживают экономику и позволяют ее армии сначала замедлить продвижение России, а теперь отвоевать территорию.

Учитывая динамику боевых действий, американские чиновники не думают, что в боях наступит длительная пауза. Зима не замедлит боевые действия, но грязь поздней осени может замедлить. Как только земля затвердеет в феврале, примерно к первой годовщине вторжения, армии снова смогут двигаться быстрее.

Следующие четыре или пять месяцев Россия может использовать для перегруппировки, возможно, проведя определенную подготовку своих недавно мобилизованных солдат. Но что будет дальше, по словам американских чиновников, вопрос открытый.

Россия может попытаться вернуть утраченные с сентября позиции, возобновив медленное артиллерийское обстреливание. В качестве альтернативы, президент РФ может отдать приказ об эскалации — возможно, вплоть до применения ядерного оружия — чтобы изменить положение своей армии.

Или же Россия может попытаться закрепить успехи, которых она добилась, пытаясь договориться с украинцами, рассчитывая на то, что европейские столицы, опасающиеся зимней нехватки топлива, окажут давление на Киев, чтобы он согласился на прекращение огня, пишет NYT.

Американские чиновники в общении с изданием предупредили, что в их оценке войны есть важные оговорки. Украинские чиновники по-прежнему не делятся большинством своих оперативных планов. Хотя Соединенные Штаты располагают лучшими разведданными о российском планировании, намерения Путина в отношении следующей фазы войны трудно определить, и в настоящее время регулярные контакты между американскими официальными лицами и их российскими коллегами практически отсутствуют.

— Я не думаю, что украинцы смогут полностью развалить российские вооруженные силы в ближайшей перспективе. В этом смысле россияни смогли понести потери. Однако я думаю, что крупные наступательные операции России на данный момент практически исключены, — сказал Мейсон Кларк.

При этом издание указывает, что динамика войны может измениться весной.

— Даже если Украина помешает России когда-либо достичь своих стратегических целей — свергнуть правительство в Киеве и заставить страну отвернуться от Европы, это не означает, что Путин прекратит воевать. Реальность современной войны такова, что победитель не имеет права голоса в вопросе о том, когда прекратятся боевые действия, — пишет издание.

По словам официальных лиц, Путин вряд ли смирится с поражением в ближайшие месяцы.

— Часто проигравший решает, когда война действительно закончится, — сказал Майкл Кофман, директор по изучению России в C.N.A., исследовательском институте в Арлингтоне, штат Вирджиния.

По мнению Кофмана, существует расхождение в ожиданиях людей относительно того, когда боевые действия могут закончиться, и в том, когда война действительно закончится. Он уверен, что даже если закончатся бои, это не значит, что закончится сама война.