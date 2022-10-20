Октябрь, 20 в 11:59

Российские власти серьезно рассматривают вариант масштабного отвода своих сил к западу от реки Днепр в Херсонской области.

Так в разведке Минобороны Великобритании расшифровали заявление недавно назначенного командующего Вооруженными силами РФ в Украине генерал Сергея Суровикина, в котором тот сообщил “плохие новости из Херсонской области”.

Таким образом, считают в британской разведке, ключевой задачей для россиян сейчас является переправа через реку шириной 1 км.

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Оккупанты стремятся, чтобы войска и оборудование удалось безопасно перебросить на другой берег Днепра.

Однако из-за того, что все постоянные мосты серьезно повреждены, есть основания полагать, что Россия, вероятно, в значительной степени полагается на временный баржевый мост, который она достроила вблизи Херсона в последние дни, и военные понтонные паромные подразделения, продолжающие работать в нескольких местах.

Напомним, что 18 октября недавно назначенный командующий Вооруженными силами РФ в Украине генерал Сергей Суровикин заявил российским СМИ, что в Херсонской области “сложилась сложная ситуация”.

Кроме того, Суровикин одобрил объявленные ранее планы оккупационных властей по эвакуации гражданского населения.

По убеждению британских разведчиков, заявление главного оперативного руководителя, темой которого стали негативные новости о “специальной военной операции”, – очень необычное.

Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что такими заявлениями российские власти предположительно готовят информационное поле, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и значительные территориальные потери на Херсонщине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 239-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны РФ