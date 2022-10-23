Октябрь, 23 в 17:58

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву “грязной бомбы”. По его словам, это – предсказуемый абсурд.

Российские пропагандисты первыми дали эту информацию утром 23 октября. По их словам, Украина якобы разрабатывает “грязную бомбу” и хочет подорвать ее ради “дискредетации” РФ. Этот же тезис позднее повторил Шойгу – в разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

– Абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит, – отметил Подоляк, комментируя данные заявления.

Советник главы ОП напомнил, что Россия вот уже восемь месяцев жестоко атакует Украину всеми видами конвенционального оружия.

Сейчас смотрят

Кроме того, РФ уже делала фейковые заявления о якобы разработке в Украине ядерного оружия, “биолабораториях с боевыми голубями” и подготовке “планов вторжения” в Россию.

– И вот теперь субъект, отдающий приказы разрушать энергетическую инфраструктуру Украины и готовить к подрыву Каховскую дамбу, фантазирует про “грязную бомбу”. Ни одно из их предыдущих заявлений так и не подтвердилось, никаких фактов мировой общественности предоставлено не было. Это просто невозможно, – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что объективные факты говорят совсем о другом – Россия под надуманным предлогом вторглась в соседнее суверенное государство, терроризирует ракетами мирных людей, уничтожает промышленность, энергетическую инфраструктуру и убила по разным оценкам десятки тысяч людей в Мариуполе.

Тем временем ее военные системно совершают массовые казни, мародерят, насилуют, разлучают семьи и устраивают депортации.

– Есть ли еще хоть одна причина, почему слово российского Министерства обороны, в прямом эфире занимающегося геноцидом украинского народа, должно удостаиваться хоть какого-либо внимания и доверия? – отметил Михаил Подоляк.

Позднее стало известно, что Шойгу провел разговор с главой Минобороны США Ллойдом Остином, в ходе которого обсуждалась война, развязанная РФ в Украине.

Отметим, что это уже второй их разговор за последние три дня.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявил, что Россия была четко предупреждена о последствиях любого применения ядерного оружия.