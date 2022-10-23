Подоляк назвал предсказуемым абсурдом заявление Шойгу об украинской “грязной бомбе”
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву “грязной бомбы”. По его словам, это – предсказуемый абсурд.
Российские пропагандисты первыми дали эту информацию утром 23 октября. По их словам, Украина якобы разрабатывает “грязную бомбу” и хочет подорвать ее ради “дискредетации” РФ. Этот же тезис позднее повторил Шойгу – в разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.
– Абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит, – отметил Подоляк, комментируя данные заявления.
Советник главы ОП напомнил, что Россия вот уже восемь месяцев жестоко атакует Украину всеми видами конвенционального оружия.
Кроме того, РФ уже делала фейковые заявления о якобы разработке в Украине ядерного оружия, “биолабораториях с боевыми голубями” и подготовке “планов вторжения” в Россию.
– И вот теперь субъект, отдающий приказы разрушать энергетическую инфраструктуру Украины и готовить к подрыву Каховскую дамбу, фантазирует про “грязную бомбу”. Ни одно из их предыдущих заявлений так и не подтвердилось, никаких фактов мировой общественности предоставлено не было. Это просто невозможно, – подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что объективные факты говорят совсем о другом – Россия под надуманным предлогом вторглась в соседнее суверенное государство, терроризирует ракетами мирных людей, уничтожает промышленность, энергетическую инфраструктуру и убила по разным оценкам десятки тысяч людей в Мариуполе.
Тем временем ее военные системно совершают массовые казни, мародерят, насилуют, разлучают семьи и устраивают депортации.
– Есть ли еще хоть одна причина, почему слово российского Министерства обороны, в прямом эфире занимающегося геноцидом украинского народа, должно удостаиваться хоть какого-либо внимания и доверия? – отметил Михаил Подоляк.
Позднее стало известно, что Шойгу провел разговор с главой Минобороны США Ллойдом Остином, в ходе которого обсуждалась война, развязанная РФ в Украине.
Отметим, что это уже второй их разговор за последние три дня.
Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявил, что Россия была четко предупреждена о последствиях любого применения ядерного оружия.