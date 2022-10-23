Жовтень, 23 в 17:58

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про нібито підготовку України до підриву “брудної бомби”. За його словами, це передбачуваний абсурд.

Російські пропагандисти першими надали цю інформацію вранці 23 жовтня. За їхніми словами Україна нібито розробляє “брудну бомбу” і хоче підірвати її заради “дискредетації” РФ. Цю ж тезу пізніше повторив Шойгу – у розмові з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорнем.

– Абсолютний та цілком передбачуваний абсурд у виконанні суб’єктів, які, як і раніше, продовжують вірити в те, що можна нахабно брехати – і в це хтось повірить, – зазначив Подоляк, коментуючи дані заяви.

Радник голови ОП нагадав, що Росія ось уже вісім місяців жорстоко атакує Україну всіма видами конвенційної зброї.

Зараз дивляться

Крім того, РФ вже робила фейкові заяви про нібито розробку в Україні ядерної зброї, “біолабораторії з бойовими голубами” та підготовку “планів вторгнення” до Росії.

– І ось тепер суб’єкт, який віддає накази руйнувати енергетичну інфраструктуру України та готувати до підриву Каховську греблю, фантазує про “брудну бомбу”. Жодна з попередніх заяв так і не підтвердилася, жодних фактів світової громадськості надано не було. Це просто неможливо, – наголосив Подоляк.

Він додав, що об’єктивні факти говорять зовсім про інше – Росія під надуманим приводом вторглася до сусідньої суверенної держави, тероризує ракетами мирних людей, знищує промисловість, енергетичну інфраструктуру та вбила за різними оцінками десятки тисяч людей у ​​Маріуполі.

Тим часом її військові системно здійснюють масові страти, мародерять, ґвалтують, розлучають сім’ї та влаштовують депортації.

– Чи є ще хоч одна причина, чому слово російського Міністерства оборони, яке у прямому ефірі займається геноцидом українського народу, має удостоїтися хоч якоїсь уваги та довіри? – зазначив Михайло Подоляк.

Пізніше стало відомо, що Шойгу провів розмову з главою Міноборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорювалася війна, розв’язана РФ в Україні.

Зазначимо, що це вже друга їхня розмова за останні три дні.

Нагадаємо, голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен до цього заявив, що Росію було чітко попереджено про наслідки будь-якого застосування ядерної зброї.