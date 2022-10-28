Октябрь, 28 в 8:05

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времьевка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Першотравневое, Яковлевка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 28.10.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 247-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.