Карта бойових дій на 28.10.2022 – ситуація на фронті

Жовтень, 28 в 8:05

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Першотравневе, Яковлівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 28.10.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.