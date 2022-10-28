Октябрь, 28 в 18:49

Министерство обороны США объявило о новом пакете оборонной помощи для Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время пресс-брифинга.

По ее словам, военная помощь будет выделена на сумму $275 млн. В нее войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии, вооружения и техники.

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Кроме прочего, в пакет войдут:

500 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов 155 калибра,

дистанционные противопехотные минные системы,

2 тыс. снарядов для дистанционного противотанкового минирования,

125 бронемашин HUMVEES,

стрелковое оружие и более 2,75 млн боеприпасов к нему.

Кроме того, представительница американского Минобороны объявила, что США впервые отправит четыре системы антенной связи. По словам Сабрины Сингх, они могут работать с несколькими системами и предназначены для помощи Украине на фоне российских атак критической инфраструктуры.

Пресс-секретарь Пентагона добавила, что средства связи не являются заменой услуг спутников Starlink, но помогут улучшить связь на поле боя.

Эта оборонная помощь является 24 пакетом полномочий на сокращение численности войск, сказал Сингх.

С начала правления администрации президента США выделили Украине “более $18,5 млрд на помощь в сфере безопасности”, добавила она.

Сабрина Сингх также заявила, что программа Министерства обороны США по обучению украинцев управлению Национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системой (NASAMS) “скоро завершится”.