Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
Новые атаки РФ энергосистемы Украины и обстрелы Киевщины: что происходит на 247-й день войны (онлайн)

Новые атаки РФ энергосистемы Украины и обстрелы Киевщины: что происходит на 247-й день войны (онлайн)

РФ такова Киевскую область иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Из-за новых ударов врага по украинской энергосистеме в Киеве и 4 областях вводят более продолжительные отключения света.

С начала полномасштабной войны было произведено 28 обменов.

По окрестностям Запорожья оккупанты выпустили три снаряда из реактивных систем залпового огня Смерч, нанеся разрушения объекту инфраструктуры.

ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 Армии РФ.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:06 - 28 октября

Российское зло будет побеждено, а Украина будет свободной и единой.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 27 октября.

Президент рассказал, что в течение 246-х суток Россия продолжили свои атаки против Украины.

— Мы продолжаем свое сопротивление. Агрессор продолжает свой террор. Нас снова атакует с неба стая их воронья. За двое суток выпущено более 30 дронов. Защитники нашего неба не допустили прорыва стервятников врага в глубь страны и приземлили 23 Шахеды. Кроме того, превращена в металлолом управляемая авиационная ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25, — рассказал он.

По его словам, за время войны Россия осуществила 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.

— Но мы боремся, будем сбивать больше. Я благодарю стражей нашего неба, — сказал Зеленский.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:01 - 28 октября

Из-за российских обстрелов в Умани и районе невозможно составить график энергоснабжения, поэтому свет дают по два часа в сутки, чтобы хоть как-то обеспечить город.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в своем Telegram канале.

Он рассказал, что Российская Федерация продолжает бить по энергетической инфраструктуре Украины.

— Прошлая ночь, к сожалению, не стала исключением. Поэтому в ряде областей, в том числе и в Черкасской области, введены еще более жесткие ограничения энергоснабжения, — пояснил Табурец.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка