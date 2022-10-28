Новые атаки РФ энергосистемы Украины и обстрелы Киевщины: что происходит на 247-й день войны (онлайн)
РФ такова Киевскую область иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.
Из-за новых ударов врага по украинской энергосистеме в Киеве и 4 областях вводят более продолжительные отключения света.
С начала полномасштабной войны было произведено 28 обменов.
По окрестностям Запорожья оккупанты выпустили три снаряда из реактивных систем залпового огня Смерч, нанеся разрушения объекту инфраструктуры.
ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 Армии РФ.
Российское зло будет побеждено, а Украина будет свободной и единой.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 27 октября.
Президент рассказал, что в течение 246-х суток Россия продолжили свои атаки против Украины.
— Мы продолжаем свое сопротивление. Агрессор продолжает свой террор. Нас снова атакует с неба стая их воронья. За двое суток выпущено более 30 дронов. Защитники нашего неба не допустили прорыва стервятников врага в глубь страны и приземлили 23 Шахеды. Кроме того, превращена в металлолом управляемая авиационная ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25, — рассказал он.
По его словам, за время войны Россия осуществила 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.
— Но мы боремся, будем сбивать больше. Я благодарю стражей нашего неба, — сказал Зеленский.
Из-за российских обстрелов в Умани и районе невозможно составить график энергоснабжения, поэтому свет дают по два часа в сутки, чтобы хоть как-то обеспечить город.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в своем Telegram канале.
Он рассказал, что Российская Федерация продолжает бить по энергетической инфраструктуре Украины.
— Прошлая ночь, к сожалению, не стала исключением. Поэтому в ряде областей, в том числе и в Черкасской области, введены еще более жесткие ограничения энергоснабжения, — пояснил Табурец.