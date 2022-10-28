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Из-за российских обстрелов в Умани и районе невозможно составить график энергоснабжения, поэтому свет дают по два часа в сутки, чтобы хоть как-то обеспечить город.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в своем Telegram канале.

Он рассказал, что Российская Федерация продолжает бить по энергетической инфраструктуре Украины.