Октябрь, 28 в 17:38

Ночью 27 октября в аэропорту Стамбула, по прилету из Хорватии, задержали по российскому запросу в Интерполе крымскотатарскую журналистку, работающую на телеканале АТR, Гульсум Халилову.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

– Как стало известно из разных источников, задержание было произведено согласно российскому запросу в рамках Интерпола. В настоящее время Гульсум Халилова освобождена, ей разрешили въехать на территорию Турции. Естественно, что этот инцидент приобретет особый резонанс, – написал Чубаров у себя в соцсетях.

Он подчеркнул, что задержание – не арест и тем более не выдача, однако это “унизительно для тех, кого задерживают незаконно” – согласно материалам, которые, по данным главы Меджлиса, были сфальсифицированы Россией.

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Рефат Чубаров призвал потребовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации.

– Это позор для всех цивилизованных государств, когда они мирятся с тем, что террористическое государство Россия все еще является членом Интерпола, а они – цивилизованные государства – выполняют запросы государства – террориста, – резюмировал он.