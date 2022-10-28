Жовтень, 28 в 17:38

Вночі 27 жовтня в аеропорту Стамбула після прильоту з Хорватії затримали за російським запитом в Інтерполі кримськотатарську журналістку, яка працює на телеканалі АТR, Гульсум Халілову.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

– Як стало відомо з різних джерел, затримання було здійснено згідно з російським запитом у рамках Інтерполу. Наразі Гульсума Халілова звільнено, їй дозволили в’їхати на територію Туреччини. Природно, що цей інцидент набуде особливого резонансу, – написав Чубаров у себе в соцмережах.

Він наголосив, що затримання – не арешт і тим більше не видача, проте це “принизливо для тих, кого затримують незаконно” – згідно з матеріалами, які, за даними голови Меджлісу, були сфальсифіковані Росією.

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Рефат Чубаров закликав вимагати від держав-членів Інтерполу негайно позбавити Росію членства у цій організації.

– Це ганьба для всіх цивілізованих держав, коли вони миряться з тим, що терористична держава Росія досі є членом Інтерполу, а вони – цивілізовані держави – виконують запити держави – терориста, – резюмував він.