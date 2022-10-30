Октябрь, 29 в 22:03

Россия приняла решение сорвать зерновое соглашение для прохода судов с продовольствием еще в сентябре.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 29 октября.

Он указал на заявление из России, которым Кремль “довольно предсказуемо” объявил об окончательном срыве экспортной зерновой инициативы.

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— Но на самом деле это не сегодняшнее их решение. Россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре — тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием. С сентября и по сегодня в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада России, — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что со стороны Кремля этот шаг является прозрачным намерением вернуть угрозу масштабного голода для Африки, для Азии.

— Буквально сегодня более 2 млн тонн продовольствия стоят в море. Это означает, что для более чем 7 млн потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию. Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам, другие — очень разные страны, из разных частей мира. Но они все одинаково могут быть дестабилизированы из-за этого российского решения заблокировать экспорт, — сказал он.

Президент еще раз подчеркнул, что решение России о срыве зерновой сделки было принято еще в сентябре и об этом может свидетельствовать очередь из судов с продовольствием в море.

— Важно также, что минимум дважды в течение времени действия зерновой инициативы Россия наносила удары по нашим Военно-Морским силам. Как раз по тем силам, которые и гарантируют безопасность зернового коридора, — сказал он.

Украинский лидер заявил, что сейчас мир должен дать России жесткую международную реакцию: как на уровне ООН, так и на других уровнях.

— В том числе и на уровне Большой двадцатки. Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в “двадцатке”, — сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня все партнеры видят искусственную очередь из судов и действия РФ, которыми она сорвала зерновую инициативу.

— Видят, что даже суда с зерном, которые законтрактованы в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту, — сказал он.

Зеленский отметил, что Россия делает все, чтобы миллионы африканцев и жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса.

— Но почему это какая-то кучка лиц где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое? Мир имеет силу, чтобы защитить людей от этого, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что Украина была и может в дальнейшем быть одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности.