Жовтень, 29 в 22:03

Росія ухвалила рішення зірвати зернову угоду для проходу суден з продовольством ще у вересні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під вечірнього звернення 29 жовтня.

Він вказав на заяву з Росії, якою Кремль “доволі передбачувано” оголосив про остаточний зрив експортної зернової ініціативи.

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– Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством. Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії, – наголосив президент.

Зеленський додав, що з боку Кремля цей крок є прозорим наміром повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії.

– Буквально сьогодні понад 2 млн тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 млн споживачів реально погіршився доступ до продовольства. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам, інші – дуже різні країни, з різних частин світу. Але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт, – сказав він.

Президент ще раз наголосив, що рішення Росії про зрив зернової угоди було ухвалене ще у вересні і про це може свідчити черга із суден із продовольством у морі.

– Важливо також, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах. Якраз по тих силах, які й гарантують безпеку зерновому коридору, – сказав він.

Український лідер заявив, що наразі світ має дати Росії жорстку міжнародну реакцію: як на рівні ООН, так і на інших рівнях.

– Зокрема й на рівні Великої двадцятки. Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у “двадцятці”, – сказав Зеленський.

Він додав, що сьогодні усі партнери бачать штучну чергу із суден та дії РФ, якими вона зірвала зернову ініціативу.

– Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом, – сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія робить усе, щоб мільйони африканців та мешканців Близького Сходу й Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи.

– Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що Україна була і може надалі бути одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.