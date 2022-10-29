Разведчики ГУР нашли украинский компонент в иранском дроне Mohajer-6
Зенитчики Вооруженных сил Украины над Черным морем сбили иранский беспилотник Mohajer-6. Специалисты Главного управления разведки Минобороны подробно исследовали компоненты дроны, где обнаружили даже элемент украинского происхождения.
Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины.
На беспилотнике обнаружили детали, промаркированные на государственном языке Ирана — фарси, что говорит об иранском происхождении беспилотника.
По словам военных, три четвертых компонента дрона — американского производства. Также есть комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже одного компонента украинского производства.
Сейчас наши службы узнают, как он (украинский компонент – Ред.) туда попал, – прокомментировал исследование дрона представитель ГУР.
Доказательства причастности других стран к поставке оружия и комплектующих Ирану и соответственно России передадут международным организациям с целью принятия решений по экономическим санкциям.
Отметим, что дрон Mohajer-6 способный нести четыре высокоточных боеприпаса.
Фото: скриншот с видео Военного телевидения