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Предназначен для разведки и ударов: ВСУ впервые в Украине сбили иранский дрон Mohajer-6

Юля Захарченко, редактор ленты
Предназначен для разведки и ударов: ВСУ впервые в Украине сбили иранский дрон Mohajer-6
Фото: Факты ICTV

Украинские военные впервые сбили в небе российский многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6, способный нести четыре высокоточных боеприпаса.

В сообщении Воздушных сил ВСУ говорится, что начало производства этого вида дронов приходится на 2017 год.

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— Впервые в Украине, 23 сентября, зенитчиками воздушного командования Юг Воздушных Сил ВСУ сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения, — отметили в ВСУ.

По данным из открытых источников, иранский дрон Mohajer-6 имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км.

Максимальная скорость беспилотника – около 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а высота полета – 5,4 тыс. м.

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