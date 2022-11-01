Ноябрь, 01 в 20:18

Применение ядерного оружия станет для РФ актом суицида, поскольку Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на ядерные угрозы экс-президента России Дмитрия Медведева.

— Угроза и применение ядерного оружия РФ – акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марсе не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других Дубаев – “прямо в рай”, — написал он.

Данилов отметил, что Украина освободит все свои оккупированные территории, а РФ обязательно проиграет, ведь кремлевский режим сам запустил процесс распада России.

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– Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, и это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе, от российских оккупантов, — отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ.

Отметим, что сегодня, 1 ноября, экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия, если Украина выиграет войну.