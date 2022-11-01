Это акт суицида для России: Данилов ответил на ядерные угрозы Медведева
Применение ядерного оружия станет для РФ актом суицида, поскольку Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на ядерные угрозы экс-президента России Дмитрия Медведева.
— Угроза и применение ядерного оружия РФ – акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марсе не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других Дубаев – “прямо в рай”, — написал он.
Данилов отметил, что Украина освободит все свои оккупированные территории, а РФ обязательно проиграет, ведь кремлевский режим сам запустил процесс распада России.
– Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, и это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе, от российских оккупантов, — отметил он.
Секретарь СНБО добавил, что полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ.
Отметим, что сегодня, 1 ноября, экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия, если Украина выиграет войну.