Листопад, 01 в 20:18

Застосування ядерної зброї стане для РФ актом суїциду, оскільки Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на ядерні погрози експрезидента Росії Дмитра Медведєва.

– Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших Дубаїв – “прямо в рай”, – написав він.

Данілов наголосив на тому, що Україна звільнить усі свої окуповані території, а РФ обов’язково програє, адже кремлівський режим сам запустив процес розпаду Росії.

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– Усі території, окуповані Московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною, в тому числі, від російських окупантів, – зазначив він.

Секретар РНБО додав, що повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ.

Зазначимо, що сьогодні, 1 листопада, експрезидент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї, якщо Україна виграє війну.