Це акт суїциду для Росії: Данілов відповів на ядерні погрози Медведєва
Застосування ядерної зброї стане для РФ актом суїциду, оскільки Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на ядерні погрози експрезидента Росії Дмитра Медведєва.
– Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших Дубаїв – “прямо в рай”, – написав він.
Данілов наголосив на тому, що Україна звільнить усі свої окуповані території, а РФ обов’язково програє, адже кремлівський режим сам запустив процес розпаду Росії.
– Усі території, окуповані Московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною, в тому числі, від російських окупантів, – зазначив він.
Секретар РНБО додав, що повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ.
Зазначимо, що сьогодні, 1 листопада, експрезидент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї, якщо Україна виграє війну.