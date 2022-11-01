Ноябрь, 01 в 15:34

Кабинет министров уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза. Однако он будет исполнять свои обязанности до 3 ноября включительно.

Об этом официально сообщили в компании:

– Кабинет министров Украины своим решением от 1 ноября 2022 года удовлетворил заявление главы правления НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко об увольнении.

Юрий Витренко занимал должность главы Нафтогаза с апреля 2021 года. До этого он занимал должность первого замминистра энергетики Украины и временно исполнял обязанности министра.

Сейчас смотрят

Заметим, что Юрий Витренко с 2002 года принимал участие в проекте по разработке стратегии НАК Нафтогаз Украины.

С тех пор он сотрудничал с компанией, занимая разные должности – помощника заместителя председателя правления, руководителя подразделения корпоративных финансов, главного советника председателя правления, внештатного советника председателя правления, директора по развитию бизнеса.

Источник: Нафтогаз

Фото: Минэнергетики