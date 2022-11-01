Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Кабмін звільнив Вітренка з посади очільника Нафтогазу

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
юрій вітренко

Кабінет міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади голови Нафтогазу. Однак він виконуватиме свої обовязки до 3 листопада включно.

Про це офіційно повідомили в компанії:

– Кабінет міністрів України своїм рішенням від 1 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка про звільнення.

Юрій Вітренко обіймав посаду голови Нафтогазу з квітня 2021 року. До цього він обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України і тимчасово виконував обов’язки міністра.

Зараз дивляться

Зауважимо, Юрій Вітренко з 2002 року брав участь у проєкті з розробки стратегії НАК Нафтогаз України.

Відтоді він співпрацював з компанією, обіймаючи різні посади – помічника заступника голови правління, керівника підрозділу корпоративних фінансів, головного радника голови правління, позаштатного радника голови правління, директора з розвитку бізнесу.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Міненергетики

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка