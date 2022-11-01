Листопад, 01 в 15:34

Кабінет міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади голови Нафтогазу. Однак він виконуватиме свої обов’язки до 3 листопада включно.

Про це офіційно повідомили в компанії:

– Кабінет міністрів України своїм рішенням від 1 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка про звільнення.

Юрій Вітренко обіймав посаду голови Нафтогазу з квітня 2021 року. До цього він обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України і тимчасово виконував обов’язки міністра.

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Зауважимо, Юрій Вітренко з 2002 року брав участь у проєкті з розробки стратегії НАК Нафтогаз України.

Відтоді він співпрацював з компанією, обіймаючи різні посади – помічника заступника голови правління, керівника підрозділу корпоративних фінансів, головного радника голови правління, позаштатного радника голови правління, директора з розвитку бізнесу.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Міненергетики