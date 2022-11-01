Ноябрь, 01 в 20:55

Европейский союз уже готов выделить €25,5 млн для неотложных нужд снабжения и обеспечения электроэнергией Украины.

Об этом на брифинге в Киеве сообщила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

— В течение эскалации, нападений России на энергосистему, нам нужно поддержать Украину. Я уже своими глазами увидела эти разрушения, и сделаю все должное, чтобы увеличить финансовую, техническую, а также практическую помощь, которая должна поступать со стороны ЕС, наших институтов, но также со стороны наших международных партнеров и частных доноров, — сказала она.

Совместно с министром энергетики Германом Галущенко и энергетическим сообществом Симсон запускает кампанию, призванную привлечь частный сектор к поставке необходимого Украине оборудования.

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– Мы запускаем кампанию, чтобы привлечь частный сектор. Самым большим вызовом является финансирование, а именно, как найти надлежащее оборудование и убедиться, что его быстро могут доставить. Я обращаюсь к компаниям за пределами Европы, которые производят соответствующее оборудование. Нам нужно просить эти компании приоритизировать свои отправки, – добавила она.

Напомним, что еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон прибыла в Киев 1 ноября.

Во время визита она осмотрела последствия обстрелов критической инфраструктуры, а также встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.