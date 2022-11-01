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Факты / Україна / Политика

Увеличить масштабы поддержки: в Киеве с визитом приехала комиссар ЕС по вопросам энергетики

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кадрі Сімсон

В Киев с визитом во вторник, 1 ноября, прибыла комиссар Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

В украинскую столицу она прибыла на следующий день после массированной ракетной атаки россиян, во время которой обстреляли критическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов большая часть Киева осталась без света и воды.

Симсон подчеркнула, что прибыла в Киев, чтобы “помочь увеличить масштабы поддержки энергетического сектора Украины”.

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— Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны России – жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы. ЕС поддерживает украинцев, чтобы помочь им, пока они не победят, – написала Симпсон.

Она добавила, что увидела масштабы разрушения в Украине своими глазами и приложит “все усилия для увеличения финансовой, технической и практической помощи”.

— Это должно поступать от учреждений ЕС, государств-членов, наших международных партнеров и частных доноров. Мы не должны терять время!

31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в результате утренней атаки поражены десять регионов, в которых повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

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