Увеличить масштабы поддержки: в Киеве с визитом приехала комиссар ЕС по вопросам энергетики

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В Киев с визитом во вторник, 1 ноября, прибыла комиссар Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

В украинскую столицу она прибыла на следующий день после массированной ракетной атаки россиян, во время которой обстреляли критическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов большая часть Киева осталась без света и воды.

Симсон подчеркнула, что прибыла в Киев, чтобы “помочь увеличить масштабы поддержки энергетического сектора Украины”.

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— Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны России – жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы. ЕС поддерживает украинцев, чтобы помочь им, пока они не победят, – написала Симпсон.

Она добавила, что увидела масштабы разрушения в Украине своими глазами и приложит “все усилия для увеличения финансовой, технической и практической помощи”.

— Это должно поступать от учреждений ЕС, государств-членов, наших международных партнеров и частных доноров. Мы не должны терять время!

I have witnessed the scale of destruction in #Ukraine first hand & am making all efforts to increase financial, technical & practical help. This has to come from the #EU institutions, the Member States, our international partners & private donors. We have no time to waste! — Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022

31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в результате утренней атаки поражены десять регионов, в которых повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.