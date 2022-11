Увеличить масштабы поддержки: в Киеве с визитом приехала комиссар ЕС по вопросам энергетики

В Киев с визитом во вторник, 1 ноября, прибыла комиссар Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

В украинскую столицу она прибыла на следующий день после массированной ракетной атаки россиян, во время которой обстреляли критическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов большая часть Киева осталась без света и воды.

Симсон подчеркнула, что прибыла в Киев, чтобы “помочь увеличить масштабы поддержки энергетического сектора Украины”.

Она добавила, что увидела масштабы разрушения в Украине своими глазами и приложит “все усилия для увеличения финансовой, технической и практической помощи”.

I have witnessed the scale of destruction in #Ukraine first hand & am making all efforts to increase financial, technical & practical help.

This has to come from the #EU institutions, the Member States, our international partners & private donors. We have no time to waste!

— Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022