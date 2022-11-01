Ноябрь, 01 в 18:56

Россия серьезно повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

Глава государства проинформировал еврокомиссара о последствиях энергетического терроризма со стороны России, а также о мерах, предпринимаемых Украиной для стабилизации работы энергосети.

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– Собеседники обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины. Зеленский подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию отыгрывать координационную роль в привлечении помощи со стороны государств-членов ЕС, — говорится на сайте Офиса президента.

Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему усилению энергетических санкций против РФ.

Президент Украины призвал ввести ценовые ограничения на российский газ, а также ограничить поставки российского сжиженного газа в страны ЕС в рамках следующего санкционного пакета, который необходимо утвердить как можно скорее.