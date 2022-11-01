Листопад, 01 в 20:55

Європейський Союз вже готовий виділити €25,5 млн для нагальних потреб постачання та забезпечення електроенергією України.

Про це під час брифінгу у Києві повідомила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

– Протягом ескалації, нападів Росії на енергосистему, нам потрібно підтримати Україну. Я вже на власні очі побачила ці руйнування, тож зроблю все належне, щоб збільшити фінансову, технічну, а також практичну допомогу, що має надходити з боку ЄС, наших інституцій, але також з боку наших міжнародних партнерів та приватних донорів, — сказала вона.

Спільно із міністром енергетики Германом Галущенко та енергетичною спільнотою Сімсон запускає кампанію, яка має на меті залучити приватний сектор до постачання необхідного Україні обладнання.

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– Ми запускаємо кампанію, щоб залучити приватний сектор. Найбільшим викликом є фінансування, а саме, як віднайти належне обладнання та переконатися, що його швидко можуть доставити. Я звертаюся до компаній за межами Європи, які виробляють відповідне обладнання. Нам треба просити ці компанії пріоритезувати свої відправки, – додала вона.

Нагадаємо, що єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва 1 листопада.

Під час візиту вона оглянула наслідки обстрілів критичної інфраструктури, а також зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським.