Снова более 600 ликвидированных оккупантов за сутки: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 72 470 своих военных.
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 650 российских захватчиков, 12 танков, 16 боевых бронированных машин, сбили один самолет, четыре вертолета и 45 крылатых ракет.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
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- танки – 2 698 (+12);
- боевые бронированные машины – 5 501 (+16);
- артиллерийские системы – 1 730 (+2);
- РСЗО – 383;
- средства ПВО – 197;
- самолеты – 276 (+1);
- вертолеты – 257 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2);
- крылатые ракеты – 397 (+45);
- корабли /катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4143 (+15);
- специальная техника – 154.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Детальнее о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.