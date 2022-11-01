Ноябрь, 01 в 9:26

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 72 470 своих военных.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 650 российских захватчиков, 12 танков, 16 боевых бронированных машин, сбили один самолет, четыре вертолета и 45 крылатых ракет.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 2 698 (+12);

боевые бронированные машины – 5 501 (+16);

артиллерийские системы – 1 730 (+2);

РСЗО – 383;

средства ПВО – 197;

самолеты – 276 (+1);

вертолеты – 257 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2);

крылатые ракеты – 397 (+45);

корабли /катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4143 (+15);

специальная техника – 154.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Детальнее о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.