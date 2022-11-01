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Факты / Україна

Снова более 600 ликвидированных оккупантов за сутки: потери РФ в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Снова более 600 ликвидированных оккупантов за сутки: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 72 470 своих военных.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 650 российских захватчиков, 12 танков, 16 боевых бронированных машин, сбили один самолет, четыре вертолета и 45 крылатых ракет.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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  • танки – 2 698 (+12);
  • боевые бронированные машины – 5 501 (+16);
  • артиллерийские системы – 1 730 (+2);
  • РСЗО – 383;
  • средства ПВО – 197;
  • самолеты – 276 (+1);
  • вертолеты – 257 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2);
  • крылатые ракеты – 397 (+45);
  • корабли /катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4143 (+15);
  • специальная техника – 154.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Детальнее о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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