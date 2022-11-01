Листопад, 01 в 9:26

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 72 470 своїх військових.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 650 російських загарбників, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, збили один літак, чотири гелікоптери і 45 крилатих ракет.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 2 698 (+12);

бойові броньовані машини ‒ 5 501 (+16);

артилерійські системи – 1 730 (+2);

РСЗВ – 383;

засоби ППО ‒ 197;

літаки – 276 (+1);

гелікоптери – 257 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2);

крилаті ракети ‒ 397 (+45);

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 143 (+15);

спеціальна техніка ‒ 154.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.