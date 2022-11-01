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Факти / Україна

Знову понад 600 ліквідованих окупантів за добу: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Знову понад 600 ліквідованих окупантів за добу: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 72 470 своїх військових.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 650 російських загарбників, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, збили один літак, чотири гелікоптери і 45 крилатих ракет.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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  • танки ‒ 2 698 (+12);
  • бойові броньовані машини ‒ 5 501 (+16);
  • артилерійські системи – 1 730 (+2);
  • РСЗВ – 383;
  • засоби ППО ‒ 197;
  • літаки – 276 (+1);
  • гелікоптери – 257 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2);
  • крилаті ракети ‒ 397 (+45);
  • кораблі /катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 143 (+15);
  • спеціальна техніка ‒ 154.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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