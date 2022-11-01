Знову понад 600 ліквідованих окупантів за добу: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 72 470 своїх військових.
За минулу добу українські військові ліквідували ще 650 російських загарбників, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, збили один літак, чотири гелікоптери і 45 крилатих ракет.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:
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- танки ‒ 2 698 (+12);
- бойові броньовані машини ‒ 5 501 (+16);
- артилерійські системи – 1 730 (+2);
- РСЗВ – 383;
- засоби ППО ‒ 197;
- літаки – 276 (+1);
- гелікоптери – 257 (+4);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2);
- крилаті ракети ‒ 397 (+45);
- кораблі /катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 143 (+15);
- спеціальна техніка ‒ 154.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Детальніше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.