Подоляк рассказал, почему на самом деле Россия возобновила участие в зерновом соглашении
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия возобновила свое участие в сделке по зерну, потому что ее план шантажа провалился.
Он добавил, что это решение Москвы показало, что эскалация и угрозы терпят неудачу, когда наталкиваются на решительный ответ.
– Так или иначе, Россия, смущаясь, вернулась к зерновой инициативе, потому что вдруг оказалось, что зерновой коридор заработает и без участия Кремля. Это говорит лишь об одном: Россия всегда уступает тем, кто сильнее, тем, кто умеет держать удар, тем, кто сильно аргументирует свою позицию, – сообщил Подоляк.
Он предположил, что Россия просчиталась, когда заявила, что выйдет из сделки после атаки беспилотников на российские военные корабли в Севастополе.
– Когда хочешь шантажировать, важно не переиграть самого себя. Россия привыкла постоянно играть на эскалации и угрозах. Но если есть твердая позиция от других сторон, посредников, гарантов, быстро выясняется, что угрозы – это просто грозный международный пиар, – отметил советник.