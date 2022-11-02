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Факты / Україна

Подоляк рассказал, почему на самом деле Россия возобновила участие в зерновом соглашении

Анастасия Гевко, редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия возобновила свое участие в сделке по зерну, потому что ее план шантажа провалился.

Он добавил, что это решение Москвы показало, что эскалация и угрозы терпят неудачу, когда наталкиваются на решительный ответ.

– Так или иначе, Россия, смущаясь, вернулась к зерновой инициативе, потому что вдруг оказалось, что зерновой коридор заработает и без участия Кремля. Это говорит лишь об одном: Россия всегда уступает тем, кто сильнее, тем, кто умеет держать удар, тем, кто сильно аргументирует свою позицию, – сообщил Подоляк.

Он предположил, что Россия просчиталась, когда заявила, что выйдет из сделки после атаки беспилотников на российские военные корабли в Севастополе.

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– Когда хочешь шантажировать, важно не переиграть самого себя. Россия привыкла постоянно играть на эскалации и угрозах. Но если есть твердая позиция от других сторон, посредников, гарантов, быстро выясняется, что угрозы – это просто грозный международный пиар, – отметил советник.

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