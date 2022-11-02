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Факти / Україна

Подоляк розповів, чому насправді Росія відновила участь у зерновій угоді

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія відновила свою участь в угоді щодо зерна, тому що її план шантажу провалився.

Він додав, що це рішення Москви показало, що ескалація та погрози зазнають невдачі, коли наштовхуються на рішучу відповідь.

– Так чи інакше, Росія, соромлячись, повернулася до зернової ініціативи, бо раптом виявилося, що зерновий коридор запрацює і без участі Кремля. Це говорить лише про одне: Росія завжди поступається тим, хто сильніший, тим, хто вміє тримати удар, тим, хто сильно аргументує свою позицію, – повідомив Подоляк.

Він припустив, що Росія прорахувалася, коли заявила, що вийде з операції після атаки безпілотників на російські військові кораблі у Севастополі.

Зараз дивляться

– Коли хочеш шантажувати, важливо не переграти себе. Росія звикла постійно грати на ескалації та погрозах. Але, якщо є тверда позиція від інших сторін, посередників, гарантів, швидко з’ясовується, що погрози – це просто грізний міжнародний піар, – зазначив радник.

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