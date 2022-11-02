Подоляк розповів, чому насправді Росія відновила участь у зерновій угоді

Листопад, 02 в 16:25

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія відновила свою участь в угоді щодо зерна, тому що її план шантажу провалився.

Він додав, що це рішення Москви показало, що ескалація та погрози зазнають невдачі, коли наштовхуються на рішучу відповідь.

– Так чи інакше, Росія, соромлячись, повернулася до зернової ініціативи, бо раптом виявилося, що зерновий коридор запрацює і без участі Кремля. Це говорить лише про одне: Росія завжди поступається тим, хто сильніший, тим, хто вміє тримати удар, тим, хто сильно аргументує свою позицію, – повідомив Подоляк.

Він припустив, що Росія прорахувалася, коли заявила, що вийде з операції після атаки безпілотників на російські військові кораблі у Севастополі.

Зараз дивляться