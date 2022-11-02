В России обсуждали применение ядерного оружия, однако признаков подготовки к удару нету — NYT

Ноябрь, 02 в 13:31

Российские военные лидеры обсуждали возможное применение тактического ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США. Переговоры россиян по применению ядерного оружия состоялись в октябре.

Эти разговоры обеспокоили администрацию президента США Джо Байдена, поскольку показали, как Москва разочарована своими неудачами на поле боя в Украине.

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Российский диктатор Владимир Путин не принимал участия в обсуждении военных РФ.

Несмотря на это, в США не видят доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие или принимают другие тактические меры для подготовки к возможному удару.

Соответствующие разведданные появились после того, как Москва запустила фейк о “грязной бомбе” в Украине.

Хотя риск дальнейшей эскалации остается “тревожно высоким”, представители администрации Байдена и союзники США говорят, что телефонные разговоры между западными и российскими коллегами в конце прошлого месяца помогли “отчасти ослабить ядерную напряженность”.