Ноябрь, 04 в 7:49

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 04.11.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 254-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.