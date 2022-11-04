Технологии и украинская храбрость могут делать невероятные вещи — Федоров на Web Summit 2022

Ноябрь, 04 в 8:18

Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступил в Португалии на крупнейшей технологической конференции в Европе, Лиссабонском Web Summit 2022.

Федоров призвал помогать Украине в сфере технологий, ведь сегодняшняя война – это война технологий.

В частности, Федоров затронул тему дронов, которые в военных действиях играют большую роль, и поделился одной из историй, как обычные гражданские дроны становятся помощниками на войне.

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– В завершение я хочу рассказать историю. Когда я приехал на фронт, я спросил у генерала, чем я могу помочь. Его ответ удивил меня, он сказал, что им нужен 3D-принтер. Я спросил зачем. Чтобы делать соответствующие запасные части, чтобы дрон мог лучше летать.

Обычные дроны, которыми раньше снимали природу, стали инструментами защиты. Вот обычный беспилотник, который назвали Миньоном, он отремонтирован на войне, он приехал с Донецкой области.

Миньон выполнил 11 миссий, 9 из которых были успешными. Этот дрон напоминает мне, что технологии в сочетании с украинской храбростью могут делать невероятные вещи. Война в Украине – это война технологий, – сказал Михаил Федоров.