Технології та українська хоробрість можуть робити неймовірні речі – Федоров на Web Summit 2022

Листопад, 04 в 8:18

Віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виступив у Португалії на найбільшій технологічній конференції в Європі, Лісабонському Web Summit 2022

Федоров закликав допомагати Україні у сфері технологій, адже сьогоднішня війна є війною технологій.

Зокрема Федоров торкнувся теми дронів, які у військових діях відіграють значну роль та поділився однією з історій, як звичайні цивільні дрони стають помічниками на війні.

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– На завершення я хочу розповісти історію. Коли я приїхав на фронт, я запитав у генерала чим я можу допомогти. Його відповідь здивувала мене, він сказав, що їм потрібен 3D принтер. Я запитав для чого? Щоб робити відповідні запасні частини, щоб дрон міг краще літати.

Звичайні дрони, якими раніше знімали природу, тепер стали інструментами захисту. Ось звичайний безпілотник, якого назвали Міньйон, він відремонтований на війні, він приїхав з Донеччини.

Міньйон виконав 11 місій, 9 з яких були успішними. Цей дрон нагадує мені, що технології в поєднанні з українською хоробрістю можуть робити неймовірні речі. Війна в Україні – це війна технологій, – сказав Михайло Федоров.