ЗАЭС вновь подсоединена к энергосистеме Украины – МАГАТЭ

Ноябрь, 05 в 21:27

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает, что внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановили через два дня после того, как ЗАЭС полностью потеряла доступ ко внешним источникам электроэнергии после обстрелов российских войск.

Так, 4 ноября около 22:00 возобновили электроснабжение линии 750 кВ на все шесть энергоблоков ЗАЭС, а восемь действующих аварийных дизель-генераторов – выключили и перевели в режим ожидания.

Теперь линия 750 кВ снова обеспечивает электроэнергией шесть реакторов ЗАЭС – это необходимо для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности.

Сейчас смотрят

МАГАТЭ отмечает, что не видит изменений в рабочем состоянии всех энергоблоков. Пятый и шестой блоки находятся в режиме полугорячей остановки и поставляют на объект пар.

Принимаются меры по дальнейшему нагреву обоих блоков до состояния горячей остановки. Остальные четыре блока остаются в холодном режиме.

– Повторные отключения электроэнергии слишком четко демонстрируют серьезнейшую ситуацию с ядерной безопасностью, с которой сталкивается эта крупная атомная электростанция. До сих пор мужественному коллективу Запорожской АЭС всегда удавалось поддерживать безопасную работу шести энергоблоков. Но так дальше продолжаться не может, – прокомментировал ситуацию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что неоднократно призывал срочно создать охранную зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию.

– Мы не можем позволить себе больше терять время. Мы должны действовать, пока не поздно, – подчеркнул Гросси.

Напомним, 2 ноября в 23:04 ЗАЭС оказалась полностью обесточена из-за вражеских обстрелов.