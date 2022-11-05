ЗАЕС знову під’єднана до енергосистеми України – МАГАТЕ

Листопад, 05 в 21:27

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляє, що зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції відновили за два дні після того, як ЗАЕС повністю втратила доступ до зовнішніх джерел електроенергії після обстрілів російських військ.

Так, 4 листопада близько 22:00 відновили електропостачання лінії 750 кВ на всі шість енергоблоків ЗАЕС, а вісім діючих аварійних дизель-генераторів – вимкнули та перевели у режим очікування.

Тепер лінія 750 кВ знову забезпечує електроенергією шість реакторів ЗАЕС – це необхідно для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки.

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МАГАТЕ зазначає, що не бачить змін у робочому стані всіх енергоблоків. П’ятий та шостий блоки перебувають у режимі напівгарячої зупинки та постачають на об’єкт пар.

Вживаються заходи щодо подальшого нагрівання обох блоків до стану гарячої зупинки. Інші чотири блоки залишаються в холодному режимі.

– Повторні відключення електроенергії дуже чітко демонструють серйозну ситуацію з ядерною безпекою, з якою стикається ця велика атомна електростанція. Досі мужньому колективу Запорізької АЕС завжди вдавалося підтримувати безпечну роботу шести енергоблоків. Але так далі продовжуватись не може, – прокоментував ситуацію генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що неодноразово закликав терміново створити охоронну зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, щоб запобігти ядерній аварії.

– Ми не можемо дозволити собі більше гаяти час. Ми повинні діяти, поки не пізно, – наголосив Гроссі.

Нагадаємо, 2 листопада о 23:04 ЗАЕС виявилася повністю знеструмлена через ворожі обстріли.