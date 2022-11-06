Ноябрь, 06 в 8:38

Финансист и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает вербовать “неэффективных” осужденных для укомплектования своих подразделений.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в колониях Красноярского края продолжается вербовка осужденных.

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Ранее российское оппозиционное издание The Insider обнаружило, что за последние два месяца погибло более 500 заключенных, завербованных в отряды Вагнера. Издание также добавило, что на войне в Украине ЧВК потеряла от 800 до 1000 наемников. Это говорит о том, что заключенные составляют значительную часть сил Вагнера на войне.

Ранее украинская разведка сообщила, что многие заключенные, страдающие инфекционными заболеваниями, заразили вагнеровцев. На это Пригожин ответил, что не проводит дискриминации по признаку болезни.

Ранее в разведке Минобороны Великобритании заявили, что для ЧВК Вагнера приоритетом стало количество, а не опыт или качество солдат.

Фото: Сергей Гайдай