Октябрь, 30 в 10:20

Война России против Украины значительно изменила стандарты частной военной компании Вагнера.

В разведке Минобороны Великобритании не оставили без внимания тот факт, что компания вербует осужденных, больных ВИЧ и гепатитом С.

Хотя еще до полномасштабного вторжения в Украину, напоминают в оборонном ведомстве, в ЧВК Вагнера были относительно высокие стандарты набора в свои ряды.

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В частности, стать вагнеровцами могли разве что бывшие профессиональные российские военные.

– Набор заключенных с серьезными медицинскими проблемами подтверждает, что теперь приоритетом ЧВК Вагнера стало количество, а не опыт или качество, – отмечают резкие изменения в британской разведке.

В то же время в британском оборонном ведомстве есть предположение, зачем владельцу компании Евгению Пригожину вербовать осужденных.

Не исключено, что значительное количество новобранцев, разысканных Пригожиным в колониях, сначала могут привлечь к строительству 200-километровой линии обороны на Востоке Украины, которую называют “линией Вагнера”.

Эти работы, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, нуждаются в значительном количестве рабочей силы.

Напомним, что 25 октября в Главном управлении разведки Украины сообщили, что ЧВК Вагнера начала массово набирать для участия в войне против Украины больных осужденных из российских тюрем.

В частности, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области мобилизовали более ста осужденных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.

Для маркировки инфицированных боевиков командование вагнеровцев заставляет больных ВИЧ носить на руке красные браслеты, а больных гепатитом – белые.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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