Ноябрь, 10 в 12:34

С приходом зимы война в Украине замедлиться. Украинский стиль, основанный на скорости и внезапности, значительно снизит темп. Российские войска под новым руководством попытаются заморозить позиции и удержать их.

Об этом заявляет Фрэнк Ледвидж, бывший военный, старший научный сотрудник Портсмутской школы бизнеса Портсмутского университета.

По его словам, проливные дожди и зима превратят грунтовые дороги в кучи грязи, что сделает их непроходимыми даже для военной техники. Маршруты прохождения транспорта станут предсказуемыми, и их легче будет обстреливать артиллерией.

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Отсутствие листвы затруднит маскировку от дронов, а повышенная облачность затруднит воздушную разведку. Вооружение и боеприпасы, включая артиллерийские снаряды, будут доставляться дольше и в меньших количествах.

Российские войска под руководством недавно назначенного генерала Сергея Суровикина, кажется, немного улучшили свою хаотичную организацию и операции — есть признаки более последовательного подхода. Это видно по ракетным ударам в начале октября по Киеву, говорит Фрэнк Ледвидж.

Россия сейчас находится в стратегической обороне.

— Так что о новых масштабных попытках России захватить украинскую землю, похоже, не может быть и речи. Украинцы слишком сильны. Ни в одном секторе Россия не имеет значительного материального или личного превосходства, не говоря уже о превосходстве три к одному, традиционно необходимого для успешной атаки, — отмечает Левидж.

Еще один фактор, почему российские войска останутся на месте, заключается в том, что новые мобилизованные хоть и восполняют потери армии РФ, но не способны к военным операциям, когда танки, артиллерия и пехота работают вместе.

— Единственное, что может сделать плохо обученная, но хорошо окопавшаяся пехота, — это удерживать позиции, в чем обе стороны на собственном опыте убедились в Первой мировой войне. Идет интенсивная подготовка по созданию ряда укрепленных и заминированных оборонительных рубежей в рамках подготовки к следующему шагу Украины, — подытожил Фрэнк Ледвидж.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 260-й день.