Листопад, 10 в 12:34

З настанням зими війна в Україні сповільниться. Український стиль, що базується на швидкості та раптовості, значно знизить темп. Російські війська під новим керівництвом спробують заморозити позиції та утримати їх.

Про це заявляє Френк Ледвідж, колишній військовий, старший науковий співробітник Портсмутської школи бізнесу Портсмутського університету.

За його словами, зливи та зима перетворять ґрунтові дороги на купи бруду, що зробить їх непрохідними навіть для військової техніки. Маршрути проходження транспорту стануть передбачуваними, і їх буде легше обстрілювати артилерією.

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Відсутність листя ускладнить маскування від дронів, а підвищена хмарність ускладнить повітряну розвідку. Озброєння та боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди, доставлятимуться довше та в менших кількостях.

Російські війська під керівництвом нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна, здається, трохи покращили свою хаотичну організацію та операції – є ознаки послідовнішого підходу. Це видно з ракетних ударів на початку жовтня по Києву, каже Френк Ледвідж.

Проте Росія зараз перебуває у стратегічній обороні.

– Тож про нові масштабні спроби Росії захопити українську землю, схоже, не може бути й мови. Українці надто сильні. У жодному секторі Росія не має значної матеріальної чи особистої переваги, не кажучи вже про перевагу три до одного, традиційно необхідну для успішної атаки, – зазначає Левідж.

Ще один фактор, чому російські війська залишаться на місці, полягає в тому, що нові мобілізовані хоч і поповнюють втрати армії РФ, але не здатні до воєнних операцій, коли танки, артилерія та піхота працюють разом.

– Єдине, що може зробити погано навчена піхота, яка добре окопалася, – це утримувати позиції, в чому обидві сторони на власному досвіді переконалися в Першій світовій війні. Триває інтенсивна підготовка щодо створення низки укріплених та замінованих оборонних рубежів у рамках підготовки до наступного кроку України, — підсумував Френк Ледвідж.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 260-й день.