Після закінчення війни членство в НАТО стане пріоритетом для України – Стефанішина

Листопад, 11 в 19:25

Членство в НАТО залишиться для України більшим пріоритетом, ніж вступ до ЄС.

Про це під час форуму Re:Open Zakarpattia заявила віцепрем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Після закінчення війни членство в НАТО стане пріоритетом для України, – заявила вона.

Крім того, Стефанішина зазначила, що Україна розраховує, що прийняття України в НАТО буде “політичним рішенням” і не вимагатиме проміжних стадій на кшталт Плану дій щодо членства.

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– Не можна виключати, що позитивне вирішення питання вступу України до НАТО стане можливим і до завершення війни, – наголосила вона.

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підписала заявку на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу.