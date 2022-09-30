Сентябрь, 30 в 17:02

Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

– Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть альянс, – отметил он.

По его словам, сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего сообщества.

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– Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО, – подчеркнул президент.

Также во время заседания СНБО были рассмотрены вопросы обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

Среди прочего, были обсуждены меры для:

укрепления и расширения международной коалиции в поддержку Украины;

увеличения военно-технической помощи нашему государству;

усиления санкционного давления на РФ;

внедрения предложений по обеспечению безопасности на международной арене;

активизации стратегии ядерного сдерживания РФ со стороны стран евроатлантического пространства;

противодействия гибридным угрозам, вызванным страной-агрессором.

Отметим, пресс-служба НАТО уже сообщила, что 30 сентября в 19:00 по Киеву Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет незапланированную пресс-конференцию. В то же время тема конференции не объявляется.

Фото: Офис президента