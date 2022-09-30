Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке — Зеленский
Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.
– Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть альянс, – отметил он.
По его словам, сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего сообщества.
– Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО, – подчеркнул президент.
Также во время заседания СНБО были рассмотрены вопросы обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.
Среди прочего, были обсуждены меры для:
- укрепления и расширения международной коалиции в поддержку Украины;
- увеличения военно-технической помощи нашему государству;
- усиления санкционного давления на РФ;
- внедрения предложений по обеспечению безопасности на международной арене;
- активизации стратегии ядерного сдерживания РФ со стороны стран евроатлантического пространства;
- противодействия гибридным угрозам, вызванным страной-агрессором.
Отметим, пресс-служба НАТО уже сообщила, что 30 сентября в 19:00 по Киеву Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет незапланированную пресс-конференцию. В то же время тема конференции не объявляется.
Фото: Офис президента