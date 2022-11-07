Ноябрь, 07 в 12:39

Политическое решение о вступлении Украины в состав НАТО напрямую связано со введением нашей страной существенных реформ в оборонной сфере.

Об этом рассказала чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью агентству Интерфакс-Украина.

– Я думаю, что во всем этом есть элемент политического решения… Я не думаю, что это сброшено со счетов. Но я также считаю, что существует тесная связь между необходимостью существенных реформ и политическим решением. Потому что если вы не добьетесь прогресса в этих существенных реформах, вы дадите очень удобную причину для тех, кто может быть менее заинтересован в продолжении расширения числа членов, — подчеркнула Симмонс.

Она уточнила, что Украина выполнила требование об оперативной совместимости своей армии с армиями Организации Североатлантического договора еще до начала полномасштабной войны. И уже после 24 февраля украинские Вооруженные силы доказали, что способны эффективно использовать оборудование НАТО.

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В то же время, есть необходимость в проведении в Украине институциональной реформы оборонных механизмов, оборонных закупок и т.д.

По словам Симмонс, такая реформа необходима не только для вступления Украины в НАТО, но и для усиления Вооруженных сил.

– Этим людям нужно, чтобы им не просто платили, им нужны прозрачные возможности карьерного роста, им нужно, чтобы была искоренена коррупция в части оборонных закупок, чтобы они могли доверять тому, что все закупается и отслеживается должным образом. Это делает институт сильнее, что означает, что он может лучше поддерживать свою армию, – объяснила посол.

Симмонс добавила, что Министерство обороны Украины продолжает работу в этом направлении.

Она отметила, что НАТО в принципе открыто для вступления государств, которые могут играть роль в европейской безопасности. Однако для присоединения новых членов требуется консенсус всех стран-участниц блока. А они сейчас сосредоточены на “экзистенциальной безопасности Украины”, то есть помощи в развязанной РФ полномасштабной войне.

Британский посол также сообщила, что считает правильной дискуссию о гарантиях безопасности для Украины до вступления в НАТО. Обсуждение этого вопроса инициировал Офис президента Украины.

– Я считаю, что мы имеем пространство, чтобы определить, какими они будут, в частности, будут ли они касаться оружия, или обеспечения того, чтобы Украина просто стала слишком сложной для вторжения в будущем с точки зрения ее собственных возможностей или гарантий безопасности политического плана. Формальная часть все еще обсуждается, – рассказала дипломат.

Как известно, 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Наше государство хотело бы вступить в военный блок по примеру Финляндии и Швеции, то есть обходя этап плана действий по членству.

2 октября президенты девяти стран Европы поддержали членство Украины в НАТО, а также призвали предоставить Киеву больше оружия. Речь идет о таких странах, как Чехия, Эстония, Словакия, Румыния, Польша, Черногория, Литва, Латвия и Северная Македония.