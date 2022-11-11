Ноябрь, 11 в 15:21

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фандрейзинговой платформе United24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов.

– Должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира, – подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины.

Сейчас смотрят

– Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты – на чужое мы не претендуем. Присоединяйтесь! – призвал он.

На сайте сбора United24 сообщается, что один такой морской дрон стоит 10 млн грн и Украине необходимо 100 таких беспилотных лодок.

Все реквизиты находятся по ссылке https://u24.gov.ua/navaldrones.